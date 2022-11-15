Российской делегации не дали визы для участия в сессии ОБСЕ

Польша не выдала визы для российской делегации, которые нужны для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Это подтвердила глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом пишут российские СМИ.

"Не питая особых иллюзий относительно возможности нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз для участия в сессии. К сожалению, нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, госпожи Бартуш, в котором говорится дословно - она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве", - сказал он на пленарном заседании Совфеда.

По словам Владимира Джабарова, Барбара Бартуш также заявила, что допуск членов этих делегаций к осенней сессии "нарушил бы принцип солидарности с Украиной.