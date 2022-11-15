Россия потратила почти миллиард долларов за один день обстрела Украины

Россия во время обстрела Украины 15 ноября выпустила ракет на $700–900 млн, пишут украинские СМИ.

Российские войска запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 и "Калибры" из акватория Черного моря. Большинство снарядов сбили средства ПВО. Украинский генштаб сообщил, что украинские системы ПВО сбили 73 российские крылатые ракеты и все беспилотники.

Для расчета стоимости запущенных ракет эксперты использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн. Всего было выпущено 96 ракет.