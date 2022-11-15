Хачатрян: Если начнется война, для Армении будут крайне тяжелые последствия

Многие населенные пункты в Армении находятся под наблюдением азербайджанских военных, заявил журналистам заместитель председателя парламентской комиссии по обороне Армении Армен Хачатрян.

«В этой ситуации в состоянии нашего баланса сил нам начинать боевые действия? Если начнется полномасштабная война, думаю, этот вопрос неуместно мне задавать», - сказал Хачатрян.

По его словам, в случае войны даже Ереван может оказаться под прицелом противника.

«Если в таких условиях военного баланса начнется полномасштабная война, то для Армении будут крайне тяжелые последствия», - подчеркнул Хачатрян.