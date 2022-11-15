В Сумгаите скончались две малолетние сестры - 4-летняя Асра и 6-летняя Айназ Аллахвердиевы. Тела девочек передали для обследования в Сумгаитское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Причины смерти девочек станут известны после проведения экспертизы. Предположительно, причиной смерти сестер стало отравление.

На запрос haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по данному факту в Сумгаитской городской прокуратуре начато расследование.