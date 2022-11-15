В Иране задержали французских шпионов
Иранские правоохранители арестовали нескольких агентов французских спецслужб во время протестов в стране. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, пишет Reuters.
«В ходе беспорядков были арестованы люди других национальностей, некоторые из которых сыграли большую роль. Были элементы из французской разведки, и с ними будут разбираться в соответствии с законом», - сказал Ахмад Вахиди.
МИД Франции не прокомментировал ситуацию.
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