Эльдарские сосны дорого обошлись чиновнику Дадашеву

В поселке Бадамдар Сабаильского района города Баку экскаватором на площади около 1 га выкорчеваны оливковые, тутовые деревья, акации и эльдарские сосны. Об этом haqqin.az сообщил экоактивист Канан Халилзаде. По его словам, деревья убирают постепенно, чтобы не привлекать внимания.

«Земля была продана какому-то предпринимателю. Если деревья выкорчеваны для пересадки на другой участок, то в таком виде перенос не осуществляется. Насчитывается около 60 деревьев эльдарской сосны крупного диаметра. Места, где были деревья, прикрывают землей, чтобы не было заметно», - сказал Халилзаде.

По его словам, вместо выкорчеванных длинноствольных деревьев были посажены саженцы сосны.

Как сообщили haqqin.az в Объединении зеленого хозяйства при Исполнительной власти города Баку, сотрудники объединения не проводили никаких работ по вышеупомянутому адресу.