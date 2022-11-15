Эльдарские сосны дорого обошлись чиновнику Дадашеву
В поселке Бадамдар Сабаильского района города Баку экскаватором на площади около 1 га выкорчеваны оливковые, тутовые деревья, акации и эльдарские сосны. Об этом haqqin.az сообщил экоактивист Канан Халилзаде. По его словам, деревья убирают постепенно, чтобы не привлекать внимания.
«Земля была продана какому-то предпринимателю. Если деревья выкорчеваны для пересадки на другой участок, то в таком виде перенос не осуществляется. Насчитывается около 60 деревьев эльдарской сосны крупного диаметра. Места, где были деревья, прикрывают землей, чтобы не было заметно», - сказал Халилзаде.
По его словам, вместо выкорчеванных длинноствольных деревьев были посажены саженцы сосны.
Как сообщили haqqin.az в Объединении зеленого хозяйства при Исполнительной власти города Баку, сотрудники объединения не проводили никаких работ по вышеупомянутому адресу.
В Государственной службе экологической безопасности при Минэкологии и природных ресурсов же сообщили haqqin.az, что в их службу поступала жалоба о выкорчевывании деревьев с помощью техники на улице Тофига Мамедова, 12b в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы. По словам представителя службы Бахруза Мамедова, в ходе проверки установлено, что деревья на данном участке, находящемся в частной собственности, были незаконно перемещены на другой участок без надлежащего заключения.
На ответственного за участок гражданина Заура Дадашева был составлен протокол, и он был оштрафован на 5 тысяч манатов как должностное лицо.