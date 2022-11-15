Макрон и Шольц прокомментировали падение ракеты в Польше
Инцидент с падением ракеты на территории Польши должен быть тщательно расследован. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они заверили Польшу в своей полной поддержке, пишет Reuters.
«Идет анализ», - сказал Эммануэль Макрон журналистам на пресс-конференции во время саммита G20 Эммануэль Макрон на Бали. Он добавил, что связался с польскими властями и выразил полную солидарность союзнику по НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракетный взрыв в восточной Польше недалеко от границы с Украиной должен быть полностью расследован, прежде чем делать выводы. Он не стал утверждать, кому принадлежала ракета. Но один момент он подчеркнул журналистам: чья бы ракета ни была, виновата Россия.
"Это ужасная новость. Особенно учитывая ущерб, который нанесла эта упавшая ракета. Но в то же время это происшествие нужно внимательно расследовать. Ведь если части оружия, используемого в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Поэтому мы решили внимательно расследовать этот удар и нанесенный ущерб, а только потом с уверенностью говорить, что это была за ракета, кому она принадлежала и какие из этого следуют выводы. Ясно одно: чья бы ни была ракета и по какой причине она бы ни упала в Польше, этого бы не случилось, не начни Россия войну в Украине", - сказал Олаф Шольц в интервью.