Макрон и Шольц прокомментировали падение ракеты в Польше

Инцидент с падением ракеты на территории Польши должен быть тщательно расследован. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они заверили Польшу в своей полной поддержке, пишет Reuters.

«Идет анализ», - сказал Эммануэль Макрон журналистам на пресс-конференции во время саммита G20 Эммануэль Макрон на Бали. Он добавил, что связался с польскими властями и выразил полную солидарность союзнику по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракетный взрыв в восточной Польше недалеко от границы с Украиной должен быть полностью расследован, прежде чем делать выводы. Он не стал утверждать, кому принадлежала ракета. Но один момент он подчеркнул журналистам: чья бы ракета ни была, виновата Россия.