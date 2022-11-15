Коллегия адвокатов и Университет ADA будут сотрудничать

«Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет между ADA и Коллегией адвокатов установились эффективные отношения сотрудничества. В результате в летние месяцы этого года был запущен проект новой типовой программы стажировок для студентов в юридических компаниях. 20 студентов ADA работали с разными юристами в течение 1,5 месяца в различных адвокатских учреждениях. В то же время 31 студент ADA активно участвовал в Летней школе, в которой впервые в стране по инициативе Коллегии приняли участие более 300 студентов-юристов, и приобрели теоретические и практические знания. В частности, наш коллега Алтай Мустафаев и другие опытные юристы играют важную роль в юридическом образовании и науке, а также в профессиональном развитии студентов», - сказал Анар Багиров.

Председатель Коллегии адвокатов выразил уверенность, что тесное сотрудничество между ADA и Коллегией внесет вклад в совместное изучение местного и международного опыта в направлении развития юридической науки. Проекты, которые планируется совместно реализовать, внесут практический вклад в юридическое образование в Азербайджане.