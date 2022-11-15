Турция готовится к новой спецоперации в Сирии новый поворот
После теракта на проспекте Истикляль в Стамбуле Турция вернулась к прежним планам по проведению еще одной трансграничной операции против сил РПК/ОНС на севере Сирии. Турецкий чиновник, который на условиях анонимности сделал заявление агентству Reuters, сказал, что недавний теракт еще раз подтвердил: Сирия представляет серьезную угрозу безопасности Турции.
«В настоящее время ВС Турции продолжают операцию против РПК на севере Ирака. После завершения этой операции последуют удары по некоторым целям в Сирии», - заявил тот же источник.
Турецкие эксперты по вопросам безопасности считают, что возможно проведение операции более ограниченного масштаба, чем та, которая планировалась ранее. Напомним, что прежний план предполагал создание 30-километровой буферной зоны на севере Сирии. Адмирал в отставке Юджел Карауз считает, что основной целью будущей операции является город Кобани (Айн-эль-Араб), который расположен в непосредственной близости от границ Турции, напротив района Сурук, и находится под контролем «Сирийских демократических сил» (в состав этого объединения входят террористы РПК/ОНС – прим. ред.).
По словам адмирала, Кобани - населенный пункт критической важности.
«Этот город на севере Сирии является центром террористической деятельности против Турции. Турецкие ВС периодически атакуют террористов, дислоцированных в Кобани и других регионах. Тем не менее, помимо военной операции, Турция должна продолжить дипломатическую и политическую деятельность в регионе», - считает Карауз.
Эксперт напоминает, что США выделили еще 286 миллионов долларов на помощь силам РПК/ОНС. По его словам, Россия и Иран также пытаются пресечь террористическую деятельность на севере Сирии.
Население Кобани составляет около 55 000 человек, а от турецкого Сурука его отделяет всего одна железнодорожная станция. Флаги «Сирийских демократических сил» были подняты в 200 метрах от турецких границ. Там расположился штаб курдских террористов и были размещены тяжелое вооружение и тысячи боевиков. Силы РПК/ОНС вырыли многочисленные подземные туннели в Кобани и вокруг него, а также построили там сложные оборонительные укрепления.
Весной этого года, когда Турция объявила о подготовке к боевым действиям по созданию 30-километровой буферной зоны на севере Сирии, РПК/ОНС достигли соглашения с сирийским режимом. На основании этого соглашения вооруженные силы Башара Асада вошли в контролируемые курдами районы северной Сирии, включая Кобани. Именно поэтому в настоящее время на позициях вокруг Кобани подняты флаги «Сирийских демократических сил» и государственные флаги Сирии.
Проправительственные турецкие СМИ сообщают, что приказ о совершении теракта на проспекте Истикляль был отдан из Кобани. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтверждает эту версию:
«У нас есть данные в пользу того, что установка на осуществление теракта была получена из Кобани. Известно, что женщина, совершившая диверсию, приехала из сирийского города Африн (в настоящее время город находится под контролем террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» – прим. ред.).
Джошкун Башбуг, эксперт по вопросам безопасности и противодействия терроризму, утверждает, что после этого теракта не исключена «спецоперация» в отношении Кобани. Однако, по его словам, необходимо учитывать позицию других государств, имеющих свои интересы в Сирии.
«Очень важно обеспечить баланс в этом регионе, где участвуют многие страны, такие как США, Россия, Великобритания, Франция, Иран. Другими словами, мы не можем пойти и провести там операцию, когда захотим. Действовать нужно в такое время, чтобы не было возражений ни с одной из сторон», - сказал Башбуг.
По словам эксперта, ограниченная спецоперация, связанная с Кобани, может быть проведена под руководством MIT. Вероятность же крупномасштабной военной операции крайне мала.