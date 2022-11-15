Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:51

После теракта на проспекте Истикляль в Стамбуле Турция вернулась к прежним планам по проведению еще одной трансграничной операции против сил РПК/ОНС на севере Сирии. Турецкий чиновник, который на условиях анонимности сделал заявление агентству Reuters, сказал, что недавний теракт еще раз подтвердил: Сирия представляет серьезную угрозу безопасности Турции. «В настоящее время ВС Турции продолжают операцию против РПК на севере Ирака. После завершения этой операции последуют удары по некоторым целям в Сирии», - заявил тот же источник.

Турецкие эксперты по вопросам безопасности считают, что возможно проведение операции более ограниченного масштаба, чем та, которая планировалась ранее. Напомним, что прежний план предполагал создание 30-километровой буферной зоны на севере Сирии. Адмирал в отставке Юджел Карауз считает, что основной целью будущей операции является город Кобани (Айн-эль-Араб), который расположен в непосредственной близости от границ Турции, напротив района Сурук, и находится под контролем «Сирийских демократических сил» (в состав этого объединения входят террористы РПК/ОНС – прим. ред.). По словам адмирала, Кобани - населенный пункт критической важности. «Этот город на севере Сирии является центром террористической деятельности против Турции. Турецкие ВС периодически атакуют террористов, дислоцированных в Кобани и других регионах. Тем не менее, помимо военной операции, Турция должна продолжить дипломатическую и политическую деятельность в регионе», - считает Карауз.

Эксперт напоминает, что США выделили еще 286 миллионов долларов на помощь силам РПК/ОНС. По его словам, Россия и Иран также пытаются пресечь террористическую деятельность на севере Сирии. Население Кобани составляет около 55 000 человек, а от турецкого Сурука его отделяет всего одна железнодорожная станция. Флаги «Сирийских демократических сил» были подняты в 200 метрах от турецких границ. Там расположился штаб курдских террористов и были размещены тяжелое вооружение и тысячи боевиков. Силы РПК/ОНС вырыли многочисленные подземные туннели в Кобани и вокруг него, а также построили там сложные оборонительные укрепления. Весной этого года, когда Турция объявила о подготовке к боевым действиям по созданию 30-километровой буферной зоны на севере Сирии, РПК/ОНС достигли соглашения с сирийским режимом. На основании этого соглашения вооруженные силы Башара Асада вошли в контролируемые курдами районы северной Сирии, включая Кобани. Именно поэтому в настоящее время на позициях вокруг Кобани подняты флаги «Сирийских демократических сил» и государственные флаги Сирии. Проправительственные турецкие СМИ сообщают, что приказ о совершении теракта на проспекте Истикляль был отдан из Кобани. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу подтверждает эту версию: