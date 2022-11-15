«Азерэнержи» поделилось новыми фото и видео из Лачина

В пресс-службе ОАО «Азерэнержи» рассказали, что хотя прошло менее двух месяцев, большая часть работ на подстанции уже завершена, в частности, на открытом распределительном участке. На подстанции установлены трансформаторы, ускоренными темпами идет строительство диспетчерского пункта и общежития.

В то же время завершены работы на высоковольтной линии электропередач 110 кВ ГЭС «Гюлебирд». Подстанция в городе Лачин, которая станет узловой, будет соединена с подстанциями «Шукюрбейли», «Джебраил», «Зангилан», «Губадлы» с восточной стороны , «Дашкесан», «Кельбаджар», «Горчу» - с западной стороны и, наконец, «Шуша» и «Физули» - с центральной части с помощью двухцепных линий электропередач (110 кВ). При этом будет создана кольцевая схема электроснабжения (110 кВ) Карабаха и Восточного Зангезура. Это обеспечит бесперебойное энергоснабжение освобожденных территорий.

Кроме того, завершены работы на подстанции «Горчу», построенной «Азерэнержи» также в Лачинском районе, и работы на двухцепной линии электропередач 110 кВ от Кельбаджара до Горчу.