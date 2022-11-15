НАТО отказалась вводить бесполетную зону в Украине

Германия и страны-члены НАТО не рассматривают введение бесполетной зоны в Украине. Об этом сообщило правительство ФРГ, комментируя встречу членов альянса, созванную из-за падения ракеты в Польше и массированного обстрела Украины 15 ноября, пишут российские СМИ.

Представитель кабмина Германии подтвердил, что НАТО проведет консультации по инциденту в Польше. При этом он подчеркнул, что это не будет являться заседанием на основании 4-й статьи устава альянса.