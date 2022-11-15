Правосудие настигло Аббасова спустя 24 года

Завершился суд над Эльнуром Аббасовым, обвиняемым в совершенном 24 года назад убийстве.

Как сообщает haqqin.az, 26 апреля 1998 года было обнаружено тело Мубариза Расулова, работавшего мастером цеха №2 Бакинского рыбокоптильного комбината. В Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что Эльнур Аббасов, неофициально работавший охранником на этом заводе, убил Мубариза Расулова, нанеся последнему множество ножевых ранений в ходе ссоры. Труп убитого Аббасов спрятал в холодильнике.

Вскоре после совершения преступления Эльнур Аббасов покинул страну и был объявлен в розыск. 1 июля текущего года мужчине было повторно предъявлено обвинение. Дело направили в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Решением суда Эльнур Аббасов приговорен к 13 годам лишения свободы.