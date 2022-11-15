Президент Польши: на страну не нападали, ракета могла быть из Украины

В Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Эксперты не нашли признаков умышленного нападения. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Salon 24.

"Мы имели дело со столкновением, вызванным российской стороной. И она сама виновата в произошедшем. Мы знаем, что в 6 км от украинской границы произошел взрыв, два человека погибли. Мы провели встречи с премьер-министром по безопасности Польши и приняли конкретные меры. Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу", - заявил польский лидер.

По его словам, в Польше могла упасть ракета С-300 российского производства, но пока нет доказательств того, что ее выпустили россияне.

"Есть большая вероятность, что это была ракета противовоздушной обороны Украины", - подчеркнул Анджей Дуда.