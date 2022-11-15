Польша: Евросоюз винит Россию в падении ракеты

Евросоюз и европейские институты винят Россию во взрыве ракеты в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил в Брюсселе посол Польши в ЕС Анджей Садось, пишут российские СМИ.

"Все страны - члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия. Вне зависимости от результатов расследования подчеркивается непосредственная ответственность России за вчерашнюю трагедию ", - сказал он. Анджей Садось подчеркнул, что расследование случившегося продолжается.