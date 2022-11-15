Новый Mercedes-Benz E 300е в Баку фото
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане – ООО Avtokapita Azərbaycan – представляет новый Mercedes-Benz E-Class в версии подзаряжаемого гибрида (Plug-In Hybrid).
Подключаемые гибридные автомобили сочетают в себе преимущества двух концепций привода: ездить по городу на чистой электротяге или же пользоваться преимуществами ДВС на длинных дистанциях. Высоковольтная АКБ помещена в стальной корпус и расположена в днище задней части автомобиля для сочетания безопасности при столкновении и обеспечения динамики движения. Литий-ионная аккумуляторная батарея энергоемкостью 13,5 кВт·ч может заряжаться через внешнюю электросеть. Конструкция системы с 100 ячейками, охлаждение жидкости обеспечивает оптимальную рабочую температуру.
В Азербайджане открылись предзаказы на автомобили Mercedes-Benz Plug-in hybrid!
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане – ООО Avtokapital Azərbaycan - объявляет об открытии предзаказов на автомобили Mercedes-Benz Plug-in hybrid.
Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00.