Запад осудил обстрелы украинских городов и взрыв в Польше. В Кремле ответили

Лидеры стран НАТО и G7 после экстренной встречи в кулуарах саммита G20 на Бали опубликовали заявление, в котором осудили российские обстрелы Украины 15 ноября и призвали расследовать падение ракеты в Польше. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал реакцию Запада русофобией по отношению к России, пишут российские СМИ.

«Реакция Европы на этот инцидент - пример очередной истеричной, оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точно о том, что произошло, что стало причиной и так далее», - заявил Дмитрий Песков.

Позже он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Джо Байден проявил куда более сдержанную и профессиональную реакцию по сравнению с европейскими коллегами. «В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны, американского президента», - заметил пресс-секретарь Кремля.