У каждого пользователя смартфонов есть свои предпочтения и своя шкала ценностей, когда дело касается покупки нового девайса. В случае с Samsung Galaxy Z Flip4 достаточно сказать, что это мультифункциональный, изящный снаружи и очень мощный внутри смартфон. Что мы знаем о новом Galaxy Z Flip4 спустя несколько месяцев после его выхода в свет?

В отличие от многих других своих “собратьев” по “складной” категории, Galaxy Z Flip4 рассчитан на 200 000 складываний, а это около 5-6 лет непрерывной службы.

Galaxy Z Flip4 - это самый прочный складной смартфон от Samsung благодаря новейшему стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ и прочнейшей алюминиевой рамке Armor Aluminium, защищающей шарнир.