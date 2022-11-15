Милли Меджлис примет заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Франции

Милли Меджлис примет заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала спикер Сахиба Гафарова.

На голосование был вынесен и принят вопрос о создании комиссии по подготовке текста заявления.

«Принятая вчера французским Сенатом без какого-либо на то морального или политического права резолюция показала готовность навредить отношениям между Францией и Азербайджаном, нанести удар по отношениям между Евросоюзом и Азербайджаном. Призываем Францию отказаться от попыток выставить агрессора-Армению жертвой», - сказала Гафарова.