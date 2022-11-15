Беларусь: Украина минирует границу и рушит мосты

Украина заминировала приграничные территории и разрушила несколько мостов между украинской и белорусской территориями. Об этом заявил глава пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо, пишет БелТА.

"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные", - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовятся отразить возможное вторжение из Беларуси.