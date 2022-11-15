Россия усилила проверки армянских грузовиков на границе

На территории КПП «Верхний Ларс» в Грузии скопилось около 1600 грузовых автомобилей с армянским грузом, заявил министр экономики РА Ваан Керобян, которого цитируют армянские СМИ.

По словам министра, проблема возникла после взрыва на Крымском мосту и подтвержденного факта о том, что грузовик, фигурирующий в деле о взрыве, проезжал через территорию Армении. После этого режим проверок грузовых автомобилей на российском участке КПП «Верхний Ларс» ужесточился, что привело к большим очередям на контрольно-пропускном пункте.

«Армянская сторона в ежедневном режиме проводит обсуждения с российскими партнерами с целью увеличения пропускной способности КПП, рассматриваются разные механизмы, очередное совещание состоится сегодня», - сказал Керобян, отметив, что проблемы в первую очередь возникают у армянских производителей скоропортящихся продуктов.