Генсек НАТО: ракета была из Украины, но Киев не виноват

Взрыв в Польше с высокой вероятностью был вызван украинской ракетой ПВО, но Киев не виноват. В конечном счете ответственность лежит на России, потому что она начала войну. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

«Она несет ответственность за войну, которая вызвала эту ситуацию. Позвольте мне прояснить, что это не вина Украины. Нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака. Наши союзники согласны с нашим подходом. Нет необходимости применять 4-ю статью Устава НАТО», - заявил он на пресс-конференции после экстренной встречи послов стран НАТО.