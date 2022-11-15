Анар Багиров и Кямран Алиев обсудили права человека
Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым.
Согласно сообщению Коллегии, Кямран Алиев проинформировал Анара Багирова о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности органов прокуратуры, судебных и правовых реформах.
Кямран Алиев подчеркнул, что посредством законодательных и институциональных реформ формируются эффективные механизмы защиты в области обеспечения гражданских и личных прав и свобод в Азербайджане. Генпрокурор отметил важность совершенствования деятельности государственных органов в части обеспечения прав человека.
Анар Багиров, в свою очередь, указал на важность эффективных отношений с прокуратурой в направлении объективности, беспристрастности и справедливости уголовного судопроизводства, а также в обеспечении права на юридическую помощь и защиту.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, возникающим в ходе осуществления уголовного процесса.