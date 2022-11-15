Пашинян: делимитация границы с Азербайджаном займет годы

Делимитацию армяно-азербайджанской границы вряд ли удастся завершить до подписания или вступления в силу мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

"Мы надеялись, что в момент подписания или вступления в силу мирного договора делимитация границ будет завершена. Сейчас есть сигналы, что это не так уж реалистично", - сказал премьер Армении.

По словам Пашиняна, Армения предлагает взять фактически существующую линию границы 1990 года, осуществить зеркальный отвод войск, создать механизм мониторинга, не иметь ВС в приграничной зоне и передать ее пограничникам, зафиксировать представление о линии границы, после чего в спокойных условиях идти на делимитацию границы, которая может продлиться годы.