Азербайджан против Молдовы в Кишиневе

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Кишиневе на стадионе «Зимбру» начнется товарищеский матч между сборными Молдовы и Азербайджана.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Денисом Шурманом.

Из Кишинева наша национальная команда отправится в Северную Македонию, где 20 ноября проведет следующий товарищеский матч со сборной этой страны.

Напомним, на эти игры Джанни Де Бьязи вызвал следующих футболистов:

вратари - Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Салахат Агаев («Габала»);

защитники: Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Турал Байрамов (все – «Карабах»), Бахтияр Гасанализаде, Амин Сейдиев (оба – «Сабах»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Азер Салахлы («Нефтчи»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцук («Висла» Плоцк, Польша), Гисмят Алыев («Зиря»);

полузащитники: Ричард Алмейда («Карабах»), Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Джейхун Нуриев, Анатолий Нуриев, Намик Алескеров (все – «Сабах»), Озанджан Кекчю («Эйндховен», Нидерланды), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Ровлан Мурадов («Габала»);

нападающие: Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо» Загреб, Хорватия), Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев (оба – «Карабах»).

Защитник «Карабаха» Бадави Гусейнов был вызван в сборную, но из-за травмы не смог принять участия в сборе.

Подопечные Джанни Де Бьязи готовятся к отборочным матчам чемпионата Европы-2024, которые стартуют в марте. Сборная Азербайджана сыграет в группе «F вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией. Квалификация начнется для нас двумя гостевыми матчами с Австрией (24 марта) и Швецией (27 марта).