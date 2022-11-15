Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:25

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на острове Бали в Индонезии открыто обсудили имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях, причем Байден подчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем, но не стремятся к конфликту с ним. Четыре часа переговоров американского президента и председателя КНР – это много. Очень много. И для встреч такого уровня – уникально, поскольку вопросы выносятся только такие, которые невозможно решить на согласовательных уровнях.

Говорить о недостаточной подготовке встречи из-за «маразма Байдена» здесь не приходится. Он в большой политике так давно, что вполне способен работать на самом высоком уровне, даже не приходя в сознание. На автопилоте. Здесь как с Брежневым – внешне он выглядел маразматиком. Но как только вставал острый вопрос – советский лидер был вполне способен оценить крайне непростые вещи и принять правильные решения. Что-то подобное случилось и в этот раз. Лидеры двух крупнейших экономик мира без эмоций и совершенно спокойно приняли принципиальное решение: мир будет биполярным. Вашингтон и Пекин станут двумя мировыми полисами, и отношения между ними будут определять мировую политику и мировую же экономику. Мечтам Кремля о «многополярном мире» положен конец. Само это словосочетание, «многополярный мир», в последний раз прозвучало в начале сентября на Восточном экономическом форуме. На XX съезде Коммунистической партии Китая в выступлении председателя Си Цзиньпина звучало уже другое: «США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на всей планете». Что окончательно было закреплено в ходе встречи на Бали. Судя по всему, катастрофическая неудача Путина, близкая к военному и уж точно к политическому поражению в Украине, окончательно убедила китайцев, что в обозримой перспективе привычный биполярный мир - это та самая синица, которая гораздо лучше неизвестно где парящего в небе журавля.

Никто не в состоянии «разбавить» тандем двух крупнейших держав. С точки зрения величины экономики могла бы Европа, но как политический субъект она явно не ровня ни Китаю, ни США. Других нет даже на горизонте. Региональные центры силы, вне всякого сомнения, будут возникать. Та же Турция. Но центр силы и полюс – все же разные вещи, здесь необходимо избавляться от иллюзий. Последняя геополитическая мечта Путина, которую он высказал в своей Мюнхенской речи в 2007 году про многополярный мир, его же собственными усилиями приказала долго жить. Предложенное им видение многополярного мира, где «недобрые, но справедливые люди» кувалдами по голове вершат справедливость, для всех остальных государств оказалось неприемлемым. А потому XXI век будет миром без России, что бы там в Кремле не кричали по этому поводу. Предложенное Москвой «видение многополярного мира» испугало все остальные страны. За исключением 13 государств, включая Центральноафриканскую Республику, КНДР, Кубу, Эритрею и Эфиопию, Иран, Сирию, Мали, Никарагуа и Зимбабве, которые вчера проголосовали против резолюции о репарациях Украине со стороны России.