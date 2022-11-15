Иран освободил нефтяные танкеры Греции

Греция и Иран договорились об освобождении двух танкеров под греческим флагом, которые захватил Тегеран в мае 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Корабли были захвачены в Персидском заливе. Иран задержал их в ответ на конфискацию Соединенными Штатами нефти с танкера под иранским флагом в Греции.

Данные отслеживания судов показали, что суда Delta Poseidon и MT Prudent Warrior ушли из Ирана.