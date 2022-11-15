Россию проигнорировали на конференции ООН

На конференции ООН по изменению климата в Египте ни один иностранный гость не пришел на российский круглый стол, пишет The Washington Post.

«Я пригласил всех, но никто (не пришел – ред.)», - сказал журналистам бывшая звезда НХЛ и депутат Госдумы России и председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что Россия выступает одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Поэтому со стороны других стран было недальновидно игнорировать точку зрения России.