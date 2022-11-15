Россию проигнорировали на конференции ООН
На конференции ООН по изменению климата в Египте ни один иностранный гость не пришел на российский круглый стол, пишет The Washington Post.
«Я пригласил всех, но никто (не пришел – ред.)», - сказал журналистам бывшая звезда НХЛ и депутат Госдумы России и председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
Он отметил, что Россия выступает одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов. Поэтому со стороны других стран было недальновидно игнорировать точку зрения России.
«Без России вы не сможете решить эти проблемы. Конфликт (в Украине - ред.) может закончиться завтра. Но вы потеряете год, чтобы принять правильное решение для будущего», - сказал Вячеслав Фетисов.
«Мы приехали в Египет не для того, чтобы обсуждать ситуацию в Украине. Мы пришли сюда, чтобы поделиться своими заботами, поделиться своим опытом, поделиться своими знаниями», - посетовал Фетисов.
Одновременно с этим он признал, что не смог бы приехать на подобную конференцию, если бы она проходила в Соединенных Штатах, потому что Вашингтон ввел против него персональные санкции за участие в голосовании об аннексии четырех областей Украины.