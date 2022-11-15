Азербайджан проложит газопровод в Ханкенди

К 2025 году правительство Азербайджана планирует построить газопровод из Агдама в Ханкенди и установить на нем газорегуляторные пункты, говорится в утвержденной президентом Азербайджана «I Государственной программе большого возвращения на освобожденные от оккупации территории».

Строительные работы будет осуществлять Государственная нефтяная компания (SOCAR). Соответствующие работы также будут осуществлять Минэнерго, Минэкономики, МЧС и Госкомитет по градостроительству и архитектуре.