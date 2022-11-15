Блинкен: Существует историческая возможность для нормализации азербайджано-армянских отношений

В ходе беседы Блинкен напомнил, что 7 ноября этого года в Вашингтоне состоялись очередные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору, подчеркнув, что США полны решимости способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Алиев, в свою очередь, отметил, что постоянное внимание госсекретаря Энтони Блинкена к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия США в этом направлении заслуживают высокой оценки. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что, несмотря на усилия и переговоры в этом направлении, противоречивые заявления, сделанные руководством Армении в последние дни, негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами и продвижении мирной повестки дня.

Госсекретарь США сказал, что существует историческая возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного договора, и заявил, что США продолжат свои усилия в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями относительно проведения очередной встречи по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и мерам укрепления доверия.