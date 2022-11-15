Пашинян: Мы не хотим провоцировать войну ОДКБ-Азербайджан
Ереван не хочет провоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в армянском парламенте.
«Нас интересует политическая позиция, констатация - каково восприятие ОДКБ по части данной ситуации и какую политическую позицию занимает ОДКБ в связи с данной ситуацией? Это чрезвычайно важно для нас. Думаю, что отношение граждан РА к ОДКБ и будущему наших отношений сформируется вокруг именно этого вопроса», - заявил Пашинян.