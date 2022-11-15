Дуда: Опасности повторных обстрелов Польши нет
Опасность повторения ракетного удара по Польше отсутствует, написал президент страны Анджей Дуда в своем твиттере после экстренного заседания совета безопасности страны.
«У нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия», - написал Дуда.
Вчера, 15 ноября, стало известно об упавших ракетах на территории Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал сомнение по поводу необходимости применения четвертой статьи договора НАТО из-за падения ракет на территории Польши.