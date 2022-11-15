В Беларуси сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Белорусские пограничники сбили беспилотник вблизи границы с Украиной, сообщила пресс-служба пограничного комитета Беларуси в Telegram-канале.
«Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Как заявили в погранкомитете, беспилотник был оборудован видеокамерой и «применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси».