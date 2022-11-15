Си Цзиньпин прилюдно отчитал Трюдо ВИДЕО
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил претензии премьеру Канады Джастину Трюдо из-за слитых в прессу личных переговоров на саммите G20, пишут зарубежные телеграм-каналы.
«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», - сказал Си через переводчика.
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