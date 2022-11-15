Депутат Верховной Рады: Армения – не Украина, Азербайджан – не Россия!

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook осудил антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции.

«Сенат Франции вчера утвердил откровенно проармянскую и антиазербайджанскую резолюцию. В ходе дискуссий некоторые сравнивали Армению с Украиной, «забыв» об одной большой разнице - Россия стремится полностью уничтожить Украину, а Азербайджан восстанавливает контроль над территорией, которая международно признана, как принадлежащая ему», - написал Арьев.

«Еще раз напомню мою позицию, которая неизменна и закреплена в резолюции ПАСЕ моего авторства 2017 г.:Карабах - это Азербайджан, Южная Осетия и Абхазия - это Грузия, Приднестровье - Молдова, а Крым и Донбасс - это Украина», - отметил депутат.