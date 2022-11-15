Украина призналась в использовании ПВО вблизи места падения ракеты в Польше

Украина призналась союзникам, что использовала системы противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на официального представителя США сообщает CNN.

По его информации, Вооруженные силы Украины пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, что произошел инцидент.

Собеседник телеканала при этом подчеркнул, что информация о том, что на польской территории упала именно эта ракета ПВО, не подтверждена. Он добавил, что указанные сведения стали первоочередными для оценки ситуации Белым домом.