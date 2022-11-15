Пашинян: Вопрос открытия коммуникаций можно считать решенным
Если вопрос об открытии коммуникаций для Азербайджана является поводом для строительства и реконструкции коммуникаций, то этот вопрос можно считать решенным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Я также думаю, что можно пойти на конкретные решения. Необходимо лишь работать в этом направлении, а не проводить встречи ради встреч. Существует идея о том, что в ходе встреч на высшем уровне мы часто не успеваем углубиться во все детали. Поэтому надо рассмотреть вариант того, чтобы проводилось больше работы на экспертном уровне, затем результаты этой работы будут фиксироваться на более высоком уровне, а после - будут приниматься уже окончательные решения на высшем уровне. Формирование таких переговорных площадок является одной из важнейших задач в будущем, что позволит нам установить долгосрочный и стабильный мир в регионе», - заявил Пашинян.