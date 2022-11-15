Очередным местом проведения «Мобильной приемной» ПО «Азеригаз» стал Саатлинский район, сообщили в ПО.

Первым на акции, где было заслушано 15 обращений, выступил начальник Саатлинского районного управления эксплуатации газа Азер Мусаев, который заявил, что «Азеригаз» готов выслушать предложения и жалобы жителей.

Жители села Моллавазлы Рафига Алиева, Хадиджа Алиева, Йетер Мамедова и Эльмаддин Мамедов попросили газифицировать свое село. Жители сел Нариманкенд и Дялиляр Назим Фараджов и Агабала Авазов также попросили обеспечить свои села голубым топливом.

Руководство Саатлинского регионального управления эксплуатации газа ПО «Азеригаз» ответило на каждый запрос. Были даны поручения изучить некоторые обращения.