Орбан вновь призывает к переговорам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции в рамках второго трехстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде призвал к проведению мирных переговоров по Украине после того, как Киев прекратил поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Вследствие вчерашних бомбардировок была прекращена транспортировка нефти со стороны Украины в Венгрию. Мы надеемся санировать это в течение этого дня. Когда в опасности ты, твоя страна, твоя экономика, тогда ты должен постараться, чтобы эту опасность устранить, а это значит, что мы хотим мира, чтобы начались переговоры о мире», - заявил Орбан.