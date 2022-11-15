Экс-судья Махмудов настаивает на своей невиновности

Как сообщает haqqın.az, экс-судья не согласился с выдвинутыми против него обвинениями во время допроса в суде, назвав их ложными и сфабрикованными. Махмудов утверждал, что во всем виноваты его бывший секретарь Саадат Велиева и Илаха Мамедли, глава канцелярии суда:«Экспертиза проводилась 9 раз. Ни одна из них не потвердила подлинность моей подписи. А служебной печатью любой может воспользоваться».

Согласно показаниям Махмудова, в 2018 году в суд приезжала инспекционная группа Министерства юстиции. В управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре была подана жалоба о том, что вынесено 6 фальшивых постановлений без участия граждан и представителей Зангиланского филиала Госфонда социальной защиты. Бывший судья сообщил, что проверка выявила его полную невиновность. Тем не менее, через некоторое время против него возбудили уголовное дело.

Обвинение настаивает на том, что Махмудов, работая в Сумгаитском городском суде, брал взятки по нескольким гражданским делам, находившимся на рассмотрении в 2008-2019 годах, и выносил необъективные решения. Согласно иску, одно из таких решений было связано со списанием долга гражданки Хаджар Гаджиевой ОАО «Азеришиг». Утверждается, что за это экс-судья получил от женщины 250 манатов. Махмудов свою вину отрицал и заявил, что взятку у сына Гаджиевой взяла Илаха Мамедли.

Еще одно обвинение связано с изданием Махмудовым решений с указанием заведомо ложных сведений об определении стажа работы и инвалидности отдельных граждан. Бывший судья на это заявил, что суд не назначает пенсию, а устанавливает факт инвалидности - на основании полученных от учреждений Минтруда документов. И добавил, что у Зангиланского филиала ГФСЗ по поводу этих документов никаких вопросов не возникало.

Махмудов также коснулся обвинения в подделке 19 судебных постановлений. В этом преступлении он обвинил Саадат Велиеву. Он также потребовал допросить по данному факту тогдашнего председателя Сумгаитского городского суда.

Отметим, что на основании материалов, поступивших из Минтруда и Госфонда соцзащиты по факту необоснованных назначений пенсий и других нарушений, связанных с незаконными постановлениями, которые были приняты от имени суда города Сумгаит, в Главном управлении по борьбе с коррупцией против Махмудова возбудили уголовное дело.

Следствием установлено, что Ильяс Махмудов в период работы судьей Сумгаитского городского суда в 2008-2019 годах брал взятки в обмен на принятие определенных решений. В частности, за указанный период обвиняемому удалось представить в соответствующие учреждения незаконные судебные документы, связанные с определением трудового стажа и инвалидности. На этом основании были незаконно выплачены пенсии на общую сумму более 243 тысяч манатов.