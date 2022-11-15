Премьер Ирландии больше не сможет приехать в Россию

Россия ввела санкции против 52 ирландских политиков и руководителей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

«В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента», — сказано в заявлении ведомства.

Ограничения против Ирландии ввели за «агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию». «Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на посольство России в Дублине в марте 2022 года», — подчеркнули в МИД.