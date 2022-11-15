США и Канада ввели санкции против производителей иранских БПЛА

Соединенные Штаты ввели санкции против шести физлиц, связанных с государственной телерадиокомпанией Ирана, пишут зарубежные СМИ.

Вместе с Вашингтоном санкционный список, касающийся Ирана, расширила и Канада.Она добавила в него шесть физических и два юридических лица.

В частности, под санкции подпали компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты "Шахед" и "Мохаджер-6".