США признали, что механизм Минской группы ОБСЕ не действует

Процесс взаимодействия сопредседателей Минской группы ОБСЕ не функционирует, сказал старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Вашингтон занимается мирным урегулированием между Азербайджаном и Арменией лишь в процессе взаимодействия непосредственно с Баку и Ереваном, добавил он.