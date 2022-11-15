Французский депутат потребовал «наказать» Зеленского

Необходимо «наказать» президента Украины Владимира Зеленского за «провокацию в отношении России» и отобрать у Киева западное оружие. С таким требованием выступил французский политик-голлист Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он потребовал отобрать западное оружие у Украины из-за реакции президента страны Владимира Зеленского на инцидент с упавшими в Польше ракетами.

«После этой крайне опасной провокации он должен сдать предоставленное оружие и вернуть деньги. Своей безумной ложью он поставил нас на грань пропасти, на грань третьей мировой войны, и это не может не иметь последствий!», - написал политик.