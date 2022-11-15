Пашинян: Ереван готов установить парламентские связи с Баку
Ереван готов установить межпарламентские связи с Баку, как это предусмотрено Сочинским трехсторонним заявлением от 31 октября, заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы положительно относимся к идее межпарламентских отношений. Если вы обратили внимание на трехстороннюю Сочинскую декларацию, то там подчеркивается улучшение существующей атмосферы для установления и развития таких отношений», - отметил он.
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