Депутат Эльнур Аллахвердиев призвал правительство Азербайджана признать независимость Новой Каледонии и Майотты

Депутат выразил убежденность, что Азербайджан должен предпринять ряд ответных мер. Он напоминает, что Франция в свое время аннексировала территории в разных частях света ценой угнетения и кровопролития. Хотя эти колонии стремятся к независимости, освободительные движения в них насильственно подавляются французским государством.

«Сенат Франции принял предвзятую в отношении Азербайджана резолюцию, которая порочит и противоречит международному праву, противоречит международным обязательствам самой Франции. Этой резолюцией Париж фактически поставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана» , - сказал в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Эльнур Аллахвердиев призвал обратить внимание на два прецедента:

«Первая – Новая Каледония. Считается особым административно-территориальным образованием Франции. Население состоит из местных жителей, канаков, и переселенцев из Франции. Местные жители являются сторонниками независимости. Партия «Национальный союз за независимость» участвует в Движении неприсоединения в качестве наблюдателя. Местное население не приняло участия в проведенном в 2021 году под контролем Франции постановочном референдуме, и в результате 94% из 44% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за то, чтобы остаться в составе Франции. Другими словами, воля местных жителей была отвергнута. Я считаю, что мы можем использовать наше председательство в Движении неприсоединения, чтобы актуализировать стремление Новой Каледонии к независимости и призвать государства-члены признать ее независимость.

Вторая – Майотта. Желание Майотты присоединиться к Коморским Островам, к которым она относится, подавляется французской колониальной политикой. Майотта входит в Коморские Острова. Несмотря на то, что Коморские Острова являются независимым государством, Франция держит Майотту под контролем. Коморские Острова – мусульманское государство. Полагаю, что организации, в которых представлены исламские страны и в которых мы также активно участвуем, являются удобной площадкой для присоединения Майотты к Коморским Островам. На уровне и правительства, и законодательного органа».