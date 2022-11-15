«Защитивший честь семьи» житель Гянджи проведет 9 лет в колонии

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 26-летнего жителя Тертерского района Агиля Мустафаева, обвиняемого в убийстве своей сестры.

Как сообщает haqqın.az, Агиль Мустафаев выяснил, что его 40-летняя сестра Лейла Мустафаева ведет в мессенджере WhatsApp интимную переписку с неким мужчиной - пользователем российского телефонного номера. Дабы «защитить честь семьи», он решил расправиться с женщиной.

Подъехав к месту работы Лейлы - хлебопекарне, Мустафаев сообщил сестре, что ее малолетние дети серьезно заболели, находятся в больнице, и попросил поехать с ним. По дороге в поселок Шихарх Мустафаев остановил автомобиль на обочине дороги и нанес женщине несколько смертельных ножевых ранений.

Подсудимый Агиль Мустафаев признал себя виновным по предъявленному ему обвинению и заявил, что об интимной переписке сестры узнал, просмотрев ее телефон. Последняя отказалась раскрыть личность своего собеседника, что крайне разозлило Мустафаева. После убийства сестры Мустафаев добровольно сдался правоохранителям, придя в прокуратуру Тертерского района.