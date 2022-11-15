Зеленский уверен: по Польше ударила Россия
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента.
"Это серьезная история. Я даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично от командующего Воздушными силами. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел ", - сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Киев хочет присоединиться к расследованию инцидента и увидеть части взорвавшейся ракеты. Если это было использование украинского ПВО, Владимир Зеленский просит предоставить доказательства.
Глава Украины подчеркнул, что из 25 ударов по времени совпадает один.
"Есть фиксация, что тот совпадающий по времени с тем случаем удар разорвался в небе, на нашей территории. Но мы не можем исключать, что какой-то обломок полетел. Но мы можем исключать или не исключать, это следствие. Но главное - диаметр 20 метров, глубина 5 метров. Это может быть обломок? Или нет? У меня есть свое мнение. Я считаю, что это была российская ракета. Я так считаю согласно доверию к докладу военных", - сказал украинский президент.
Он отметил, что западные страны могли бы заслушать в закрытом режиме Воздушные силы Украины и записать их версию событий.