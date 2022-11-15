Зеленский уверен: по Польше ударила Россия

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента.

"Это серьезная история. Я даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично от командующего Воздушными силами. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел ", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Киев хочет присоединиться к расследованию инцидента и увидеть части взорвавшейся ракеты. Если это было использование украинского ПВО, Владимир Зеленский просит предоставить доказательства.