Помощник госсекретаря США о мире между Азербайджаном и Арменией

Между Азербайджаном и Арменией имеется историческая возможность достижения долгосрочного мира в конфликте, который начался после распада Советского Союза и длился более 30 лет, сказала помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она указала на то, что США в тесной координации с Европейским союзом и другими партнерами поощряют Азербайджан и Армению к продолжению переговоров.

По словам Донфрид, США приветствуют диалог, направленный на нормализацию турецко-армянских отношений.

Она также заявила, что содействие миру между Азербайджаном и Арменией является не только правильным шагом, это - в интересах национальной безопасности США.