У Зеленского назвали виновного в падении ракеты в Польше

Россия несет полную ответственность за падение ракет в Польше. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

"Умысел, средства исполнения, риски, эскалация - все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Поэтому когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", – заявил Михаил Подоляк.