Эстония устанавливает камеры на границе с Россией

Эстония совместно с Соединенными Штатами в ускоренном режиме устанавливает на границе с Россией радары и камеры наблюдения, пишут российские СМИ.

"Общая протяженность участков, где проводят работы, около 90 километров. На всем протяжении границы на Чудском озере установлены радары и камеры наблюдения", - сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

По словам источников, американские специалисты помогают эстонцам во время работ.